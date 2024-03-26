Мишустин: Номинальный рост зарплат в 2023 году составил 14%

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что у россиян существенно выросли зарплаты и реальные доходы.

По его данным, на текущий момент номинальный рост зарплаты за 2023 год составил более 14%, а реальный - 7,8%.

Мишустин подчеркнул, что важную роль в повышении доходов сыграли индексации, выплаты и все соответствующие наборы соцмер, социальное казначейство, а также единое пособие на детей, цитирует политика ТАСС.

«В этом смысле реальные доходы растут, это абсолютный факт», - резюмировал премьер-министр.