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Мишустин: Номинальный рост зарплат в 2023 году составил 14%
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что у россиян существенно выросли зарплаты и реальные доходы.
По его данным, на текущий момент номинальный рост зарплаты за 2023 год составил более 14%, а реальный - 7,8%.
Мишустин подчеркнул, что важную роль в повышении доходов сыграли индексации, выплаты и все соответствующие наборы соцмер, социальное казначейство, а также единое пособие на детей, цитирует политика ТАСС.
«В этом смысле реальные доходы растут, это абсолютный факт», - резюмировал премьер-министр.
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