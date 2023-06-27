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Мишустин: Несырьевые доходы России за год выросли более чем на 10%
Приток несырьевых доходов в российский бюджет вырос более чем на 10% по сравнению с показателями 2022 года. Об этом Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании Правительства. Видеофрагмент опубликовал ТАСС в своем телеграм-канале.
«Серьезно изменилось соотношение источников поступления доходов, что свидетельствует об увеличении роли несырьевых частей экономики. Как подчеркивал Президент [Владимир Путин], реальный сектор, его обрабатывающие предприятия, сфера торговли и услуг развиваются и набирают обороты. Приток от них вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 70%. Это означает, что отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают свыше 2/3 доходов», — сказал Премьер.
Он подчеркнул, что такое положение дел делает бюджет более устойчивым.
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