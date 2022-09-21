Мишустин: Нужно обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений

Необходимо обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики. И Правительство России оказывает максимальную поддержку этому сектору. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам пленарного заседания Международного форума Kazan Digital Week 2022.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Эксперты, ученые, предприниматели вносят значимый вклад в решение задачи по достижению технологической независимости России. Президент неоднократно подчеркивал важность этой работы. Особенно сейчас — в условиях давления коллективного Запада на нашу страну», — сказал Председатель Правительства России.

Мишустин напомнил, что по инициативе главы государства Владимира Путина в начале пандемии Covid-19 был принят первый пакет мер поддержки индустрии. «Прежде всего для формирования настолько комфортной юрисдикции, чтобы предприниматели стремились работать в России, а не за рубежом», — подчеркнул он.

Так, для тех, кто создает цифровые платформы, программные продукты, снизили страховые взносы практически в два раза, а ставку налога на прибыль уменьшили до 3%. При этом в отношении отечественного программного обеспечения была сохранена льгота по освобождению от уплаты НДС.

«В результате за последние два года объем реализованных на рынке решений собственного производства, оказанных услуг и выполненных работ силами российских специалистов вырос на 75%. И превысил к концу прошлого года 2 трлн рублей», — заметил глава Правительства РФ.

По его словам, необходимо было обеспечить больший спрос на отечественные технологии на внутреннем рынке. И в прошлом году утвердили второй пакет мер поддержки IТ-отрасли.

«Установлены сроки отказа от иностранных технологий. К 2025 году все зарубежные программно-аппаратные комплексы предстоит вывести из эксплуатации и заменить на российские. Такую задачу поставил Президент для обеспечения безопасности информационной инфраструктуры», — отметил Премьер-министр.

Он добавил, что предусмотрена помощь для бизнеса, внедряющего отечественные разработки, в том числе пилотные. «Еще одна задача, которой мы уделяем серьезное внимание, — это расширение кадровой базы

для IТ-индустрии», — продолжил Мишустин.

Он упомянул, что комплекс мер поддержки предусмотрен для IТ-специалистов, в том числе финансовые инструменты помощи российским разработчикам.

«Сегодня в условиях навязанных ограничений мы опираемся прежде всего на внутренние ресурсы, квалификацию и опыт российских специалистов. Только так в достаточно короткие сроки можно восполнить возникшие пробелы. И здесь рассчитываю на вас. Уверен, что в ходе дискуссий будут выработаны предложения, которые помогут нашей IТ-отрасли динамично развиваться», — резюмировал Председатель Правительства РФ.