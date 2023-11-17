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Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов
Идею ввести инфраструктурный сбор с маркетплейсов не поддержал глава правительства России Михаил Мишустин, пишет РБК со ссылкой на Минцифры РФ.
Напомним, ранее на совещании министров поднимали вопрос об улучшении финансово-экономического состояния «Почты России». На этом собрании директор почты Михаил Волков и предложил ввести сбор с маркетплейсов, чтобы повысить эффективность деятельности почты. При этом подобные «проценты» могли переложить на покупателей.
Мишустин предложение Волкова не поддержал.
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