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Руc Тат
Экономика 17 ноября 2023 09:57

Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов

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Идею ввести инфраструктурный сбор с маркетплейсов не поддержал глава правительства России Михаил Мишустин, пишет РБК со ссылкой на Минцифры РФ.

Напомним, ранее на совещании министров поднимали вопрос об улучшении финансово-экономического состояния «Почты России». На этом собрании директор почты Михаил Волков и предложил ввести сбор с маркетплейсов, чтобы повысить эффективность деятельности почты. При этом подобные «проценты» могли переложить на покупателей.

Мишустин предложение Волкова не поддержал.

#почта #Россия #Михаил Мишустин #сборы #маркетплейс
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