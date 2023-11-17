Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов

Идею ввести инфраструктурный сбор с маркетплейсов не поддержал глава правительства России Михаил Мишустин, пишет РБК со ссылкой на Минцифры РФ.

Напомним, ранее на совещании министров поднимали вопрос об улучшении финансово-экономического состояния «Почты России». На этом собрании директор почты Михаил Волков и предложил ввести сбор с маркетплейсов, чтобы повысить эффективность деятельности почты. При этом подобные «проценты» могли переложить на покупателей.

Мишустин предложение Волкова не поддержал.