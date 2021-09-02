Мишустин не исключает, что промышленная революция совершится в ближайшие 10–20 лет

Пятая промышленная революция может произойти в ближайшие десять или двадцать лет. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин на полях просветительского марафона «Новое знание», передает ТАСС.

Председатель Правительства РФ уверен, что в стране необходимо внедрять новые технологии, чтобы закрепить за собой лидирующие позиции в мире.

«Между первой и второй промышленной революцией прошло 100–120 лет. Между второй и третьей — всего около 50–70 лет. К четвертой промышленной революции мы подошли примерно через 20–30 лет после третьей. Не исключаю, что пятая совершится у нас на глазах, в ближайшие десять — двадцать лет. Может быть, начинающийся энергетический переход и следует рассматривать в качестве пятой промышленной революции», — сказал Премьер, выступая с лекцией в формате открытого урока на марафоне «Новое знание».

По мнению политика, современное общество находится только «у истоков» очередной промышленной революции и ему необходимо пройти определенный путь, чтобы осознать изменения последних лет и переосмыслить то, как в новых условиях будут вести себя разные системы общества.

«Понимая эти процессы, мы сможем избежать революционных изменений, которыми сопровождались все предшествующие технологические переходы», — добавил Мишустин.

Форум «Новое знание» проходит с 1 по 3 сентября в смешанном формате. Мероприятия организованы в шести городах России, каждому из которых была выделена определенная тематика.

В Татарстане площадкой для дискуссий, лекций и докладов на тему «Цифровой мир и медиа» стал высокотехнологичный город Иннополис, о чем сообщало ИА «Татар-информ».