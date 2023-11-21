Мишустин назвал РТ в числе регионов — лидеров по объему деловых контактов с Таджикистаном

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Россия искренне дорожит партнерскими и союзническими отношениями, которые связывают ее с Таджикистаном. Об этом Премьер-министр Михаил Мишустин сказал на встрече с Президентом республики Эмомали Рахмоном.

«Большое значение придаем расширению нашего межрегионального сотрудничества», — сказал председатель Правительства РФ.

Он отметил, что более 70 российских регионов поддерживают прямые деловые контакты с областями Таджикистана, и назвал в числе лидеров Татарстан, а также Москву, Санкт-Петербург, Башкортостан, Алтайский край, Астраханскую, Нижегородскую и Новосибирскую области.