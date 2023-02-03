Мишустин назвал фактор, сдерживающий развитие экономических связей внутри ЕАЭС

Внутри ЕАЭС по-прежнему сдерживается укрепление экономических связей, главная причина этому – дискуссии вокруг развития «цифры» на его пространстве, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он привел в пример транснациональные корпорации, которые беспрепятственно собирают сведения о гражданах и компаниях. В то же время в ЕАЭС, по его словам, до сих пор дискутируют из-за того, что внесение вин-номера коммерческого транспорта в общую базу «создает угрозу национальному суверенитету государств».

«Это же глупость. Много лет мы пытаемся прийти к согласию относительно признания цифровой подписи или запуска общего реестра юридических лиц», – цитирует РИА Новости выступление Мишустина на заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 «Цифровое партнерство в новой реальности».

Он также констатировал, что развитие электронной торговли в странах ЕАЭС привело к противоречиям в налоговом регулировании. На решение этих вопросов ушло не менее двух лет. Все это, по мнению Мишустина, заметно сдерживает укрепление экономических связей внутри союза.

При этом он назвал развитие технологического потенциала участников ЕАЭС одним из важнейших стратегических приоритетов работы, а также призвал объединить усилия во внедрении передовых научно-технических решений в ведущие секторы экономики.