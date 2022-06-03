news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
3 июня 2022  11:17

Мишустин назначил Хуснуллина куратором пятилетней программы «Строительство»

news_top_970_100

Председатель Правительства России Михаил Мишустин назначил своего заместителя Марата Хуснуллина куратором новой госпрограммы «Строительство», которую планируется реализовать в ближайшие пять лет. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что соответствующая работа начнется с 1 января 2023 года. Ответственный исполнитель — Минстрой. 

Кроме того, Мишустин поручил вице-премьеру Александру Новаку контролировать ход реализации госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», которая утверждена до 2035 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

#Михаил Мишустин #Марат Хуснуллин #госпрограммы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100