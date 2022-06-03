Мишустин назначил Хуснуллина куратором пятилетней программы «Строительство»

Председатель Правительства России Михаил Мишустин назначил своего заместителя Марата Хуснуллина куратором новой госпрограммы «Строительство», которую планируется реализовать в ближайшие пять лет. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что соответствующая работа начнется с 1 января 2023 года. Ответственный исполнитель — Минстрой.

Кроме того, Мишустин поручил вице-премьеру Александру Новаку контролировать ход реализации госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», которая утверждена до 2035 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.