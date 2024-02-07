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Мишустин назначил нового замруководителя Федерального казначейства
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Александра Суконкина на пост заместителя руководителя Федерального казначейства. Документ опубликован на сайте правовой информации.
«Назначить Суконкина Александра Петровича заместителем руководителя Федерального казначейства», – говорится в распоряжении.
До этого назначения Суконкин возглавлял Центр по обеспечению деятельности Казначейства России.
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