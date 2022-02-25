Мишустин назначил нового замглавы Минэкономразвития

Новым заместителем министра экономического развития России стал Мурат Керефов. До нового назначения он управлял отделением Банка России по Кабардино-Балкарии. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Керефова Мурата Анатольевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — отмечается в документе, появившемся на официальном портале правовой информации.

В период с 2012 по 2014 год Керефов был главой Минфина республики, а затем в течение четырех лет руководил региональным управлением ФНС. В 2018–2020 годах был первым вице-премьером КБР, а затем до настоящего времени управлял региональным отделением Банка России.