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Общество 29 марта 2024 13:05

Мишустин назначил нового главу Росморречфлота

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Андрей Тарасенко назначен главой Федерального агентства морского и речного транспорта России (Росморречфлота). Нового руководителя назначил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Тарасенко родился в 1963 году во Владивостоке. С 1985 по 1994 годы будущий руководитель служил в ВС РФ, потом трудился на разных должностях в коммерческих и госструктурах.

Один год Тарасенко временно исполнял обязанности губернатора Приморского края, после – два года был замруководителя Росморречфлота. В 2020–2023 годах занимал должность председателя правительства Республики Саха (Якутия). До текущего назначения мужчина работал замгендиректора ФГУП «Нацрыбресурс».

Уточняется, предыдущий руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев был освобожден от занимаемой должности по его просьбе.

фото: правительство России

#Михаил Мишустин #Назначение
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