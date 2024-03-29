Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мишустин назначил нового главу Росморречфлота
Андрей Тарасенко назначен главой Федерального агентства морского и речного транспорта России (Росморречфлота). Нового руководителя назначил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Тарасенко родился в 1963 году во Владивостоке. С 1985 по 1994 годы будущий руководитель служил в ВС РФ, потом трудился на разных должностях в коммерческих и госструктурах.
Один год Тарасенко временно исполнял обязанности губернатора Приморского края, после – два года был замруководителя Росморречфлота. В 2020–2023 годах занимал должность председателя правительства Республики Саха (Якутия). До текущего назначения мужчина работал замгендиректора ФГУП «Нацрыбресурс».
Уточняется, предыдущий руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев был освобожден от занимаемой должности по его просьбе.
фото: правительство России
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»