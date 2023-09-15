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Мишустин назначил нового главу Росавиации — им стал Дмитрий Ядров
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства воздушного транспорта – им стал Дмитрий Ядров. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина РФ.
«Александр Нерадько освобожден от этой должности», – говорится в сообщении.
Ядров родился в 1988 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, работал на разных постах в Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ, в 2019-м перешел на работу в Росавиацию. Будучи на посту замруководителя, он координировал деятельность структурных подразделений федерального агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры. Кроме того, он курировал важнейшие отраслевые федеральные проекты.
Ранее «Известия» писали, что в ближайшее время Нерадько, который возглавлял Росавиацию с 2009 года, отправят в отставку. Отмечалось, что о решении могут объявить в пятницу.
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