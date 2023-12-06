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Экономика 6 декабря 2023 13:39

Мишустин: Наштампованные Западом пакеты санкций не смогли разрушить экономику России

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Мишустин: Наштампованные Западом пакеты санкций не смогли разрушить экономику России
Фото: скриншот трансляции

Наштампованные западными странами более десятка пакетов санкций не смогли разрушить экономику России — трудности были, особенно во втором квартале 2022 года, но с тех пор идет уверенно восстановление. Об этом Премьер-министр Михаил Мишустин сказал во время своей лекции «Создаем будущее сегодня» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен. По большей части мы преодолели основные возникшие сложности», — заявил глава федерального Кабмина.

Он указал на то, что Еврокомиссия прогнозирует прирост валового внутреннего продукта в 2023 году в Еврозоне на уровне 0,6%, что почти в 5 раз ниже, чем в России. При этом в Германии, Ирландии, Австрии, Чехии, Венгрии, Швеции и странах Прибалтики эти цифры и вовсе уходят в минус.

Санкционное давление Запада на Россию увеличилось после начала спецоперации. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз. При этом 16 ноября Bloomberg писал, что экономика РФ почти полностью восстановилась после санкций и близка к периоду «до февраля 2022 года».

Ранее Президент Владимир Путин отметил, что Запад фактически исчерпал потенциал санкционной агрессии против России. В этих условиях опасно, что от рестрикций они могут перейти к диверсиям и актам саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры.

#Михаил Мишустин #антироссийские санкции
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