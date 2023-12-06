Мишустин: Наштампованные Западом пакеты санкций не смогли разрушить экономику России

Фото: скриншот трансляции

Наштампованные западными странами более десятка пакетов санкций не смогли разрушить экономику России — трудности были, особенно во втором квартале 2022 года, но с тех пор идет уверенно восстановление. Об этом Премьер-министр Михаил Мишустин сказал во время своей лекции «Создаем будущее сегодня» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен. По большей части мы преодолели основные возникшие сложности», — заявил глава федерального Кабмина.

Он указал на то, что Еврокомиссия прогнозирует прирост валового внутреннего продукта в 2023 году в Еврозоне на уровне 0,6%, что почти в 5 раз ниже, чем в России. При этом в Германии, Ирландии, Австрии, Чехии, Венгрии, Швеции и странах Прибалтики эти цифры и вовсе уходят в минус.