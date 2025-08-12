Мишустин направил приветствие участникам бизнес-этапа автопробега БРИКС в Казани

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Международный автопробег БРИКС по скоростным дорогам «Автодор» впервые стартовал в России. Участие в нем принимают студенты из дружественных стран, а также представители делового сообщества. Маршруты пройдут по территории Свердловской области, Башкортостана, Татарстана, Нижегородской и Владимирской областей, где участники познакомятся с российскими регионами.

У стен Казанского Кремля сегодня стартовала вторая – бизнес-часть автопробега. На церемонии председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко зачитал приветствие председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

«Это значимое событие способствует укреплению стратегического сотрудничества государств БРИКС. Оно станет эффективным механизмом для выстраивания конструктивного диалога представителей отечественного и зарубежного делового сообщества, обмена опытом и передовыми решениями, обсуждения совместных проектов в приоритетных отраслях: от транспорта и логистики до высоких технологий и энергетики», – говорится в приветствии.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Премьер-министр подчеркнул роль БРИКС в условиях глобальных геополитических вызовов. По его словам, объединение формирует справедливую систему международных отношений, основанную на принципах равноправия и взаимной выгоды. Проведение подобных мероприятий позволяет зарубежным гостям и партнерам увидеть красоту России, масштаб инфраструктурных решений и инвестиционный потенциал.

«Ваш маршрут пройдет по федеральной трассе М-12 «Восток» и новому участку Дюртюли – Ачит, движение по которому было открыто президентом России совсем недавно. Этот уникальный проект обеспечивает связанность Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга, значительно сократит время в пути, увеличит пассажирские и грузовые перевозки, повысит комфорт и безопасность поездок», – отметил Мишустин.

В 2025 году Татарстан продолжает масштабную модернизацию дорожной сети, укрепляя логистические маршруты и транспортную инфраструктуру. Эти меры способствуют экономическому росту и повышению качества жизни в регионе.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По инициативе Раиса Республики Рустама Минниханова на дорожные работы в текущем году дополнительно направлено 20 млрд рублей, благодаря чему общий бюджет программы превысил 79 млрд рублей. Эти средства позволят отремонтировать более 1,3 тыс. км дорог, включая магистрали Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Особое внимание уделяется районам республики: работы ведутся в 12 муниципалитетах – от Агрызского до Чистопольского. Помимо основных трасс, программа включает ремонт подъездов к СНТ, фермерским хозяйствам и детским лагерям, что особенно важно для развития сельских территорий.

В Заинском районе уже завершен капитальный ремонт участка федеральной трассы Набережные Челны – Заинск – Альметьевск протяженностью 1,4 км (км 72,5 – км 73,9). Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при общем финансировании 42,3 млн рублей (33,4 млн – федеральный бюджет, 8,9 млн – республиканский).

Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал ключевую роль дорожной сети в экономике региона.

«Модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры – неотъемлемый фактор динамичного развития Татарстана. Мы уделяем особое внимание не только качеству покрытия, но и безопасности движения», – отмечал он.

До конца года планируется завершить ремонт ключевых участков, включая трассы федерального значения, и продолжить реализацию долгосрочной программы.

В прошлом году на дорожное строительство в республике было направлено 82,9 млрд рублей. Среди крупных объектов: Обход Набережных Челнов и Нижнекамска (79 млрд); платная трасса Алексеевское – Альметьевск (102 млрд); участки Вознесенского тракта (39,4 млрд).

Развитие дорожной сети способствует привлечению инвестиций и укреплению статуса Татарстана как международного делового центра. В 2024 году республика успешно провела XVI саммит БРИКС, Игры Будущего и KazanForum, подтвердив свою роль в глобальной экономике.