Мишустин напомнил о старте голосования по благоустройству общественных пространств

В России стартовал 4-й конкурс формирования комфортной городской среды. Во время голосования россияне сами смогут выбрать проекты благоустройства общественных пространств, которые будут реализованы, сказал на совещании с вице-премьерами Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Председатель Правительства напомнил слова Президента России Владимира Путина о необходимости учитывать мнение людей при создании благоприятных условий для жизни. С этой целью уже четыре года в стране проводится всероссийское голосование за объекты: детские и спортплощадки, катки, набережные, парки, пешеходные зоны и другие.

«Сейчас стартовало очередное голосование. До 30 апреля жители 1,5 тыс. муниципальных образований смогут выбрать понравившиеся им проекты», — заметил Премьер.

Также о результатах программы «Формирование комфортной городской среды» рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он сказал, что эта программа направлена на реализацию национальных целей, поставленных Президентом России до 2030 года: повышение вовлеченности россиян в решение вопросов развития городской среды и ее качества.

Всероссийское голосование, проводящееся с 2021 года в рамках федерального проекта и национального проекта «Жилье и городская среда», уже подтвердило свою эффективность. Так, в этом году на выбор россиян вынесено свыше 5,4 тысячи общественных пространств в регионах. Кроме того, в этом году к конкурсу присоединилась Херсонская область — теперь в нем участвуют все четыре новых региона.

«Это дает импульс для развития малого и среднего бизнеса, внутреннего туризма и создания новых рабочих мест, что положительно влияет на дальнейшее социально-экономическое развитие населенных пунктов», — уверен Хуснуллин.

Он также напомнил, что голосование проводится на портале проекта za.gorodsreda.ru с применением обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Также есть возможность сделать выборы в общественных местах в муниципалитетах-участниках. В этом случае желающим могут помочь волонтеры.

«Необходимо привлекать к голосованию как можно больше участников. Создавать комфортную среду в населенных пунктах с учетом пожеланий и потребностей людей. Важно, чтобы города и поселки становились современными, удобными и красивыми», — добавил Михаил Мишустин.