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Общество
12 января 2023  17:27

Мишустин заявил о возрождении в России традиций военной журналистики

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня вручил правительственные премии в области СМИ и увидел в деятельности нынешних российских журналистов возрождение традиций военных корреспондентов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

«В первую очередь хочу отдать должное всем журналистам, которые фактически возрождают традиции военных корреспондентов. Сберегают и развивают наследие фронтовых корреспондентов времен Великой Отечественной войны», — поделился Премьер своим пониманием процессов, происходящих в отечественных медиа.

Мишустин поздравил журналистов с наступающим Днем печати и вручил премии сотрудникам СМИ, освещающим ход специальной военной операции на Украине.

Политик отдельно упомянул работы спецкора Первого канала Дмитрия Кулько, рассказывающего о помощи солдатам, репортеров Андрея Филатова и Семена Пегова, получивших ранения, Евгения Поддубного и Александра Рогаткина, снимающих документальные фильмы о боевых действиях, и ряда других журналистов. 

Генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин удостоен государственной награды за работу в СМИ посмертно.

#СМИ #спецоперация на Украине #Михаил Мишустин
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