Мишустин заявил о возрождении в России традиций военной журналистики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня вручил правительственные премии в области СМИ и увидел в деятельности нынешних российских журналистов возрождение традиций военных корреспондентов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

«В первую очередь хочу отдать должное всем журналистам, которые фактически возрождают традиции военных корреспондентов. Сберегают и развивают наследие фронтовых корреспондентов времен Великой Отечественной войны», — поделился Премьер своим пониманием процессов, происходящих в отечественных медиа.

Мишустин поздравил журналистов с наступающим Днем печати и вручил премии сотрудникам СМИ, освещающим ход специальной военной операции на Украине.

Политик отдельно упомянул работы спецкора Первого канала Дмитрия Кулько, рассказывающего о помощи солдатам, репортеров Андрея Филатова и Семена Пегова, получивших ранения, Евгения Поддубного и Александра Рогаткина, снимающих документальные фильмы о боевых действиях, и ряда других журналистов.

Генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин удостоен государственной награды за работу в СМИ посмертно.