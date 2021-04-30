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Мишустин на заседании ЕАЭС в Казани: Евразийская интеграция помогает развивать экономику
Мишустин на заседании ЕАЭС в Казани: Евразийская интеграция помогает развивать экономику
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Ру Тат
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30 апреля 2021  10:04
Егор Никитин

Мишустин на заседании ЕАЭС в Казани: Евразийская интеграция помогает развивать экономику

Мишустин на заседании ЕАЭС в Казани: Евразийская интеграция помогает развивать экономику
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Взаимодействие стран на площадке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создает новые стимулы для роста экономики. Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета в Казани заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин. 

Он поблагодарил Татарстан за радушный и теплый прием высоких гостей. Мишустин напомнил, что одна из улиц Казани носит имя первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — одного из архитекторов евразийской интеграции. 

«Наше объединение успешно развивается, становится точкой притяжения в регионе. Мы открыты для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества», — подчеркнул Михаил Мишустин.

По его словам, евразийская интеграция привлекает все больше стран по всему миру. 

«Поступило более 50 предложений о подписании преференциальных торговых предложений. Это открывает дополнительные возможности для стимулирования экономического роста», — резюмировал Мишустин.

ЕАЭС — международная организация экономической интеграции, в ее состав входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия. Представители государств прибыли в Татарстан для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета. В расширенном заседании принимает участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

Фото: пресс-служба Президента РТ. 

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