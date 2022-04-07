Мишустин: На перестройку экономики РФ после санкций понадобится полгода

Чтобы адаптироваться к изменениям после санкций российской экономике нужно хотя бы полгода, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом.

«Время нужно экономике для того, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе - не иметь хотя бы полгода, чтобы перестроиться», - сказал председатель Правительства России в ответ на предложения депутатов Госдумы создать устойчивую отечественную систему импортозамещения.

Он отметил, что все возможности справиться с изменениями у РФ есть, но на это требуется время. Глава Кабмина также обратил внимание на то, что Правительство и Минфин за последний месяц проделали колоссальную работу в условиях санкционного давления.

«С Минфином за этот месяц сделали все возможное и невозможное», – подчеркнул Мишустин.

Председатель Правительства РФ напомнил, что цель санкций – ударить по всем гражданам, даже по самым незащищенным, разрушить привычный уклад жизни россиян, лишить людей возможности покупать привычные товары, ограничить их доступ к услугам и тем самым просто «стереть» Россию.

«Как сказал наш Президент, Россию пытаются отменить, запретить нашу культуру, спорт, язык и все русское. Можно, заклеить название страны на карте, глобусе, но закрыть одну седьмую часть суши невозможно. Россия была, есть и будет!», – заключил он.

7 апреля Премьер-министр представил Госдуме отчет о годовой деятельности Кабмина, который продлился четыре с половиной часа.

Напомним, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале российской военной спецоперации на территории Украины. После этого страны Запада ужесточили ограничения против РФ.