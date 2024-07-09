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Мишустин на «Иннопроме» отметил прогресс России в развитии робототехники
Глава российского правительства Михаил Мишустин отметил прогресс в развитии робототехники России. Его заявление прозвучало при знакомстве с промышленной продукцией и разработками российских компаний на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Отметим, что политику показали зону горнодобывающей промышленности и проект создания карьерного самосвала на водороде, промышленную роботизированную линию обработки деталей и многое другое.
Мишустин после такого осмотра подчеркнул, что возвращение РФ к производству автоматизированных роботов – это очень важный шаг.
«Есть уже семь компаний: это челябинские коллеги, пермские коллеги, Казань и Москва, а также двигатели, которые делают в Магнитогорске», — сказал Мишустин, осмотрев производственную линию.
Он также добавил, что у России в этой сфере уже есть очень большой задел, достигаются ряд показателей по эффективности. Учитывая планы нашей страны по роботизации до 2030-го, наша страна должна в машиностроении входить в топ-25 стран мира по количеству промышленных роботов, добавил Мишустин.
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