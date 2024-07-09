Мишустин на «Иннопроме» отметил прогресс России в развитии робототехники

Глава российского правительства Михаил Мишустин отметил прогресс в развитии робототехники России. Его заявление прозвучало при знакомстве с промышленной продукцией и разработками российских компаний на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Отметим, что политику показали зону горнодобывающей промышленности и проект создания карьерного самосвала на водороде, промышленную роботизированную линию обработки деталей и многое другое.

Мишустин после такого осмотра подчеркнул, что возвращение РФ к производству автоматизированных роботов – это очень важный шаг.

«Есть уже семь компаний: это челябинские коллеги, пермские коллеги, Казань и Москва, а также двигатели, которые делают в Магнитогорске», — сказал Мишустин, осмотрев производственную линию.

Он также добавил, что у России в этой сфере уже есть очень большой задел, достигаются ряд показателей по эффективности. Учитывая планы нашей страны по роботизации до 2030-го, наша страна должна в машиностроении входить в топ-25 стран мира по количеству промышленных роботов, добавил Мишустин.

Международная форум-выставка «Иннопром» продлится в Екатеринбурге до 11 июля включительно. Участвуют там представители 60 стран. Экспозиция объединяет свыше 900 компаний из разных отраслей. Причем самые масштабные стенды на форуме представили КАМАЗ, Урал, а также Ростех, Роскосмос и другие компании.