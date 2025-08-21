Мишустин на форуме «Развитие малых городов»: Хочу, чтобы во все наши города чаще заезжали

Уже много лет форум «Развитие малых городов и исторических поселений» – это возможность не просто встретиться профессионалам, которые работают в сфере градоустройства, но и показать всем нам изменения, которые происходят в облике и жизни малых городов и поселений. Такими словами начал пленарное заседание форума в Казани премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Чем меньше населенный пункт, тем значительнее усилия руководителей муниципалитетов для решения сразу нескольких задач: износ инфраструктуры, отток молодежи, утрата профильных функций и создание современных комфортных условий для жителей», – сказал Мишустин.

В пример он привел выставку, на которой главы таких городов и поселений рассказывали, как они практически перезапустили там экономику. Примеров такой эффективной совместной работы неравнодушных жителей в стране очень много.

«Путь таких населенных пунктов так же начинался с побед во всероссийском конкурсе создания лучших проектов общественной городской среды. И гранты помогли им благоустроить общественные пространства, которые превратились в точки роста», – заявил Мишустин.

«Сегодня, когда мы говорили с мэром Рыбинска, он сказал: «Раньше нас проезжали, а теперь заезжают». И я хочу, чтобы во все наши города чаще заезжали», – добавил премьер-министр.