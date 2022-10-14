Мишустин на «Дороге-2022»: Развитие дорог адаптирует экономику к внешним факторам

Развитие автодорожной инфраструктуры позволит создавать новые логистические цепочки внутри России, это поможет эффективной адаптации экономики в условиях внешнего давления. Об этом участникам специализированного международного форума-выставки «Дорога-2022» в Казани заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в видеоформате.

Он отметил, что форум стал знаковым событием для дорожно-транспортного комплекса всей страны. На площадке события собрались все, кто решает важнейшие задачи совершенствования и модернизации автодорожной сети — одного из стратегических приоритетов России.

«Не случайно, что сегодня это крупнейшее отраслевое мероприятие проводится в Казани. Через столицу Татарстана планируется проложить стратегический транспортный маршрут из Европы в Западный Китай. Чуть более двух лет назад здесь был дан старт строительству первого участка магистрали М12», — напомнил Михаил Мишустин.

По его словам, в условиях беспрецедентного санкционного давления значимость таких транспортных артерий выходит на новый, стратегический уровень. Крупные магистрали обеспечат связность больших территорий страны, обеспечат пропускную способность транспортной инфраструктуры.

«Это позволит лучше адаптироваться к внешним факторам и поможет росту всех ключевых сегментов нашей экономики», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что утвержденный Правительством РФ пятилетний план дорожной деятельности включает в себя несколько сотен мероприятий с общим объемом финансирования свыше 13 трлн рублей.

«Это в целом позволит обновить более 100 тыс. километров дорог, укрепить автодорожную сеть нашей страны», — резюмировал Михаил Мишустин, пожелав участникам форума успешной и продуктивной работы.