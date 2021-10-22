Мишустин: Льготная ипотека под 7% будет выдаваться на покупку частных домов

Правительство России расширило льготную ипотеку – теперь по ставке не выше 7% годовых можно приобрести частный дом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства сообщил, что решение принято по поручению Президента России Владимира Путина.

Программа льготной ипотеки была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли.

«Она вызвала большой интерес у наших граждан. Ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых. И льготная ипотека была продлена еще на один год − до 1 июля 2022 года. Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме», - отметил Мишустин.

Также Правительство решило дополнительно направить 14,5 млрд рублей для компенсации многодетным семьям платежей по жилищным кредитам. Это позволит помочь более чем 32 тыс. многодетных родителей.

Премьер напомнил, что государство помогает полностью или частично погасить ипотеку родителям, воспитывающим трех и более детей, при условии, что самый младший ребенок родился после 1 января 2019 года. Каждая такая семья сможет получить 450 тыс. рублей.

«Такая льгота по ипотеке уже стала одной из самых востребованных мер государственной поддержки. Немало многодетных семей участвует в этой программе. Поэтому в текущем году Правительство увеличило объемы ее финансирования по сравнению с прошлым годом более чем в полтора раза – практически до 69 млрд рублей», – сообщил Мишустин.

Ранее по льготной ипотеке под 7% годовых можно было приобрести только квартиры в строящихся домах. Максимальная сумма кредита для Татарстана по программе составляет 3 млн рублей.