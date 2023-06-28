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Общество 28 июня 2023 09:46

Мишустин: Курбан-байрам призывает мусульман к единению и взаимному уважению

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Мишустин: Курбан-байрам призывает мусульман к единению и взаимному уважению
фото: сайт Правительства России

Курбан-байрам символизирует для мусульман окончание священного хаджа и обращает их к вечным ценностям добра и милосердия. Об этом в поздравлении к верующим заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Этот праздник служит сохранению мусульманских традиций, духовному совершенствованию, символизирует окончание священного хаджа, обращает последователей ислама к вечным ценностям добра и милосердия, призывает к единению, взаимному уважению, заботе о ближних, почитанию старших», — приводит его слова пресс-служба Правительства.

Мишустин напомнил, что умма России насчитывает миллионы верующих, которые участвуют во всех сферах общественной жизни, занимаются благотворительностью, реализуют инициативы и проекты, значимые для всей страны.

#Религия #Михаил Мишустин #курбан-байрам
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