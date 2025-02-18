Мишустин: Качественное образование должно быть доступным в каждом регионе

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Качественное образование должно быть доступно в каждом субъекте Федерации, чтобы получившие его молодые люди могли оставаться в родных регионах. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Необходимо сделать всё, чтобы качественное образование было доступно в каждом российском субъекте, чтобы ребята, отучившись, оставались в родном регионе, развивали его, занимаясь любимым делом», – подчеркнул глава Правительства РФ.

По словам Мишустина, новая образовательная стратегия должна обеспечить такой задел в компетенциях, чтобы через 15–20 лет молодые люди и образовательные учреждения «могли отвечать на вызовы времени, были среди лучших в глобальной конкуренции».

Перечислив достижения национальных проектов «Образование» и «Наука и университеты» (в том числе работу 50 передовых инженерных школ), политик заверил, что реализация этих мероприятий продолжится в новом нацпроекте «Молодежь и дети».

Отдельно Мишустин упомянул федеральный проект «Профессионалитет», который позволяет учащимся получить специальность на ведущих предприятиях региона. Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно закрепить его реализацию с обязательным участием бизнеса.

Сказал Премьер и о запуске пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования с единым уровнем – специалитетом, и об увеличении числа целевых мест по значимым направлениям. На 2025-2026 учебный год такое решение принято в отношении почти 80 специальностей.

Речь идет, в частности, об авиа- и машиностроении, о радиоэлектронных системах и комплексах, о проектировании, производстве и эксплуатации ракет. До 100% расширена квота по ряду медицинских профилей. Всего для целевого обучения выделят примерно 145 тыс. мест.