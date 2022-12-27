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Политика
27 декабря 2022  18:52

Мишустин: Кабмин проверит расход средств, выделенных на проведение СВО

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Контроль за использованием средств, направленных на проведение специальной военной операции, – это очень значимый вопрос, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что Правительство планирует провести тщательную проверку расходов на производство военной техники, а также закупку горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«В перспективе проверим и остальные направления расходования финансирования в ходе специальной военной операции», — сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил РФ.

Он отметил, что в последние два месяца Правительством был принят ряд мер поддержки для производств, работающих на выполнение гособоронзаказа, расширены возможности регионов.

Так, субъекты теперь имеют право закупать товары двойного назначения. «Их список очень внушительный. Это и беспилотники, и приборы ночного видения, а также прицелы, походное снаряжение, лекарства, строительные материалы и многое другое», — перечислил глава Кабмина. 

Премьер-министр напомнил, что приграничные регионы РФ за время спецоперации получили 34 млрд рублей дотаций. Кроме того, федеральные муниципальные ведомства и юрлица теперь могут приобретать продукцию у единственных поставщиков с целью ремонтно-строительных и монтажных работ и обеспечения поставок грузов в интересах российской армии.

#спецоперация на Украине #Михаил Мишустин #политика
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