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Политика 18 июня 2024 19:37

Мишустин: К 2030-му производство продукции АПК должно вырасти на 25%

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К 2030-му по плану должно увеличиться производство продукции агро-промышленного комплекса на четверть, экспорт на 50%, а инвестиции в основной капитал агропредприятий на 60%. Такие цели озвучил глава российского правительства Михаил Мишустин.

«К 2030 году предстоит увеличить общий объем производства продукции АПК на 25%, поставки за рубеж - на 50%. А инвестиции в основной капитал наших агропредприятий должны вырасти на 60%», - цитирует политика РИА «Новости».

Напомним, Мишустин 18 июня выступил на стратсессии по нацпроектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

#Михаил Мишустин #АПК
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