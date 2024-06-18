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Мишустин: К 2030-му производство продукции АПК должно вырасти на 25%
К 2030-му по плану должно увеличиться производство продукции агро-промышленного комплекса на четверть, экспорт на 50%, а инвестиции в основной капитал агропредприятий на 60%. Такие цели озвучил глава российского правительства Михаил Мишустин.
«К 2030 году предстоит увеличить общий объем производства продукции АПК на 25%, поставки за рубеж - на 50%. А инвестиции в основной капитал наших агропредприятий должны вырасти на 60%», - цитирует политика РИА «Новости».
Напомним, Мишустин 18 июня выступил на стратсессии по нацпроектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
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