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Мишустин: Историческое 9 мая 1945 года навсегда в сердцах миллионов наших граждан
Нет такой семьи в нашей стране, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Об этом в поздравительной телеграмме по случаю Дня Победы Раису Татарстана Рустаму Минниханову заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин.
В каждой семье хранится память о героях — воинах-освободителях и тружениках тыла. Их подвиг — пример преданности и любви к Отечеству, главный нравственный ориентир для нас. Поэтому историческое 9 мая 1945 года навсегда останется в сердцах миллионов их потомков.
«Мы чтим героев, которые сегодня выполняют свой воинский долг, проявляют мужество и самопожертвование в зоне специальной военной операции, стоят на защите Родины, отстаивают интересы нашего народа», — добавил Мишустин.
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