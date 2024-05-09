Мишустин: Историческое 9 мая 1945 года навсегда в сердцах миллионов наших граждан

Нет такой семьи в нашей стране, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Об этом в поздравительной телеграмме по случаю Дня Победы Раису Татарстана Рустаму Минниханову заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

В каждой семье хранится память о героях — воинах-освободителях и тружениках тыла. Их подвиг — пример преданности и любви к Отечеству, главный нравственный ориентир для нас. Поэтому историческое 9 мая 1945 года навсегда останется в сердцах миллионов их потомков.

«Мы чтим героев, которые сегодня выполняют свой воинский долг, проявляют мужество и самопожертвование в зоне специальной военной операции, стоят на защите Родины, отстаивают интересы нашего народа», — добавил Мишустин.