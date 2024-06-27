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Мишустин: граждане, обеспечивающие выполнение задач СВО, получат статус ветерана
Правительство России приняло решение о предоставлении статуса ветерана боевых действий гражданам, участвовавшим в выполнении задач специальной военной операции в Запорожской и Херсонской областях. Это решение распространяет уже действующую в ДНР и ЛНР норму на новые регионы, сообщил Михаил Мишустин.
По его словам, Президент России неоднократно подчеркивал необходимость равных условий для всех, кто защищает страну с оружием в руках. Правительство последовательно реализует эту политику поддержки.
Важно отметить, что статус ветерана боевых действий будет предоставлен не только военнослужащим и добровольцам, но и гражданскому персоналу вооруженных сил, врачам, военным корреспондентам и работникам структур, помогавшим наладить жизнь в новых регионах.
Получение статуса ветерана боевых действий предполагает ряд дополнительных социальных гарантий, включая налоговые льготы, путевки в санатории и внеочередное право на приобретение земельного участка.
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