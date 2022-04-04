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Ру Тат
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Экономика
4 апреля 2022  16:24

Мишустин: Главное — поддержать людей, и бизнес сможет адаптироваться

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Главная цель руководства России — поддержать людей и сохранить спрос, чтобы бизнес смог адаптироваться к новым условиям. Об этом на встрече с фракцией «Единая Россия» рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Главная цель сейчас — поддержать людей, сохранить спрос, чтобы бизнес смог быстрее адаптироваться к новым условиям», — приводит его слова пресс-служба Кабмина.

Мишустин отметил, что Кабмин принял ряд мер для поддержки российского бизнеса, в том числе упростив разрешительные и лицензионные процедуры, процедуры для стройотрасли, сохранив ипотечные программы и увеличив лимиты по льготной ипотеке, и другие.

Помимо этого, Правительство поддержит решение Центробанка, повышающее лимит по транзакциям в СБП. Вместо 600 тыс. объем операции может составить до 1 млн рублей.

#поддержка бизнеса #Михаил Мишустин
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