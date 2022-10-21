Мишустин: Экономики стран ЕАЭС адаптировались к внешним шокам

Страны Евразийского экономического союза смогли адаптироваться к внешним шокам в связи с недружественными действиями западных стран. По итогам первого полугодия уровень валового внутреннего продукта в союзе привысил 1 трл долларов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

«Инвестиции в основной капитал выросли более, чем на 6,5%. Объем выполненных строительных работ на 3,5%. Но, конечно, надо все эти тенденции закрепить и нарастить взаимодействие во всех областях экономики – от торговли до технологий, промышленности, инноваций, гуманитарной сферы», – сприводит его слова пресс-служба Кабмина РФ.

В каждом крупном совместном проекте должно быть задействовано как минимум три государства из объединения, считает Мишустин. Такой подход, по его мнению, поможет обеспечить доступ малых экономик к разрабоке новых технологий и будет стимулировать интеграционные процессы на Евразийском пространстве.