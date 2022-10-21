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Экономика
21 октября 2022  12:31

Мишустин: Экономики стран ЕАЭС адаптировались к внешним шокам

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Страны Евразийского экономического союза смогли адаптироваться к внешним шокам в связи с недружественными действиями западных стран. По итогам первого полугодия уровень валового внутреннего продукта в союзе привысил 1 трл долларов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе

«Инвестиции в основной капитал выросли более, чем на 6,5%. Объем  выполненных строительных работ на 3,5%. Но, конечно, надо все эти тенденции закрепить и нарастить взаимодействие во всех областях экономики – от торговли до технологий, промышленности, инноваций, гуманитарной сферы», – сприводит его слова пресс-служба Кабмина РФ.

В каждом крупном совместном проекте должно быть задействовано как минимум три государства из объединения, считает Мишустин. Такой подход, по его мнению, поможет обеспечить доступ малых экономик к разрабоке новых технологий и будет стимулировать интеграционные процессы на Евразийском пространстве.

 

#Михаил Мишустин #кабмин #евразийский экономический союз
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