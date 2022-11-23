Мишустин допустил, что спад ВВП в конце 2022 года может составить менее 3%

По итогам этого года спад ВВП России, согласно предварительным оценкам, может составить менее 3%, заявил Премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Данные по ВВП сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии. Напомню, что некоторые эксперты предрекали чуть ли не двузначные цифры возможного спада. Сейчас уже очевидно, что пессимисты ошибались», – сказал председатель российского Правительства на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что многие организации уже улучшили показатели по динамике российской экономики, в том числе международные. Мишустин при этом напомнил, что, несмотря на стабилизацию ситуации в экономике, рассматриваются различные варианты прогнозов и сценариев дальнейшего развития событий в этой сфере.