Мишустин доложит о результатах работы правительства РФ в Госдуме

В среду, 26 марта, глава правительства РФ Михаил Мишустин отчитается о работе членов высшего исполнительного органа госвласти в Госдуме за 2024 год.

Как отметил Мишустин, обращаясь к коллегам, он расскажет о мерах, которые приняли по решениям и поручениям Президента в демографии, по поддержке семей с детьми, в строительстве дорог, благоустройстве, в развитии российской промышленности, медицины и других сферах. Также глава правительства затронет тему помощи защитников Отечества, служащих в зоне СВО.

Ранее, по его словам, Мишустин уже встречался со всеми пятью фракциями и 25 марта пообщался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Это был полезный и конструктивный диалог. Заданные депутатами вопросы мы берём в проработку, чтобы в дальнейшем учитывать их в текущих и стратегических документах. Сегодня мы детально обсудим эти темы», - отметил он.

Мишустин подчеркнул, что все члены правительства активно взаимодействовали с Госдумой, отстаивали точку зрения правительства РФ в профильных комитетах.

«Завтра необходимо будет дать исчерпывающие ответы. И конечно, при необходимости разъяснять детали и нюансы», - добавил он.

Мишустин напомнил, что в 2024-м правительство и парламент многое делали сообща.

«Важно сохранить такой настрой. Это соответствует общим стратегическим целям развития страны. Главные среди них – это повышение благополучия граждан и развитие нашей экономики», - подчеркнул глава правительства РФ.