Мишустин добавил еще два объекта в пятилетний план по строительству и ремонту дорог

Правительство расширило план мероприятий по строительству и реконструкции дорог, рассчитанный на 2023–2027 годы. Распоряжение о включении двух новых объектов подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В обновленный план включено строительство объездных дорог вокруг городов Хасавюрта протяженностью 21 км, Дербента протяженностью 32 км», — сообщается в телеграм-канале Кабмина.

Отмечается, что строительство обходов направлено на развитие международного транспортного коридора «Север — Юг», соединяющего Россию, Азербайджан и Иран.

Пятилетний план дорожной деятельности Правительство утвердило в июне 2022 года. Всего на модернизацию, расширение и строительство автотрасс направят более 13 трлн рублей — это позволит улучшить состояние более 100 тыс. км дорожной сети по всей России.