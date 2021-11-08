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Общество
8 ноября 2021  12:50

Мишустин: Для взаимодействия с гражданами будет запущен единый контакт-центр

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Правительство РФ создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами по социальным вопросам, заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости. 

«Мы будем развивать механизмы обратной связи с людьми по вопросам социальной защиты и назначения помощи. Для этого запустим единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. Через него можно будет получить всю интересующую информацию», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он также сообщил об утверждении программы по цифровой трансформации в социальной сфере. 

Планируется создание централизованной цифровой платформы, с помощью которой 80% граждан России смогут получать федеральную помощь без лишних бумажных справок уже в 2024 году.

#Россия #мишустин михаил #социальная сфера
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