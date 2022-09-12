Мишустин: Для роста сельхозпроизводства понадобится не менее 900 млрд рублей ежегодно

Для стабильного роста сельскохозяйственного производства на среднем уровне 3% в год потребуется не менее 900 млрд рублей ежегодно. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

«Решаться эти задачи будут в увязке с другими программными документами по развитию страны и национальными целями, определенными Президентом. Начиная с улучшения условий жизни в малых населенных пунктах, включая дороги, школы, медицину, увеличение доходов живущих там людей и развитие туризма», — сообщил глава Правительства на оперативном совещании с вице-премьерами.

Мишустин уточнил, что эта работа проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Премьер напомнил, что сейчас Россия является одним из крупнейших поставщиков пшеницы, подсолнечника и входит в первую десятку стран мира по величине добавленной стоимости в агросекторе. По его данным, отечественные хозяйства в полной мере обеспечивают потребности страны в мясе, рыбе, зерне, сахаре и растительном масле.