Мишустин: День народного единства стал символом сплоченности нашего народа

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравление по случаю Дня народного единства Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

«Этот праздник стал символом сплоченности и гражданского подвига нашего многонационального народа, отстоявшего независимость Отечества в 1612 году. Победа ознаменовала возрождение российской государственности», – подчеркнул Председатель Правительства РФ.

«Сегодня, как и много веков назад, солидарность, единение, любовь к Родине миллионов наших граждан – основа укрепления суверенитета государства, развития и процветания России», – заметил в своем поздравлении глава кабинета.

Кроме того, Премьер-министр РФ пожелал Раису РТ «успехов в работе, здоровья и благополучия».