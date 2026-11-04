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Общество 4 ноября 2026 07:30

Мишустин: День народного единства стал символом сплоченности нашего народа

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Мишустин: День народного единства стал символом сплоченности нашего народа
Премьер-министр России Михаил Мишустин
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравление по случаю Дня народного единства Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

«Этот праздник стал символом сплоченности и гражданского подвига нашего многонационального народа, отстоявшего независимость Отечества в 1612 году. Победа ознаменовала возрождение российской государственности», – подчеркнул Председатель Правительства РФ.

«Сегодня, как и много веков назад, солидарность, единение, любовь к Родине миллионов наших граждан – основа укрепления суверенитета государства, развития и процветания России», – заметил в своем поздравлении глава кабинета.

Кроме того, Премьер-министр РФ пожелал Раису РТ «успехов в работе, здоровья и благополучия».

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#день народного единства #Михаил Мишустин #Рустам Минниханов
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