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Мишустин: День народного единства сплачивает всех, кто любит свое Отечество
4 ноября 1612 года наш народ благодаря своему единству и мужеству одержал победу над иноземными захватчиками. Сейчас в эту дату отмечается День народного единства — праздник тех, кто любит свое Отечество, заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя Раиса РТ Рустама Минниханова.
«Поздравляю вас с Днем народного единства. Этот праздник сплачивает всех, кто любит свое Отечество и делает все, чтобы Россия была великой, сильной и независимой державой», — говорится в телеграмме.
Мишустин подчеркнул, что такие качества, как патриотизм, ответственность, уважение к истории и традициям, помогают россиянам в решении государственных задач по защите страны и развитию ее экономики, повышению благосостояния ее жителей.
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