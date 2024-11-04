Фото: пресс-служба Раиса РТ

4 ноября 1612 года наш народ благодаря своему единству и мужеству одержал победу над иноземными захватчиками. Сейчас в эту дату отмечается День народного единства — праздник тех, кто любит свое Отечество, заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Поздравляю вас с Днем народного единства. Этот праздник сплачивает всех, кто любит свое Отечество и делает все, чтобы Россия была великой, сильной и независимой державой», — говорится в телеграмме.

Мишустин подчеркнул, что такие качества, как патриотизм, ответственность, уважение к истории и традициям, помогают россиянам в решении государственных задач по защите страны и развитию ее экономики, повышению благосостояния ее жителей.