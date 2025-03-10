Мишустин анонсировал продление бесплатного переобучения в рамках нацпроекта «Кадры»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Программа бесплатного переобучения и дополнительного профессионального образования граждан России по наиболее востребованным на рынке труда направлениям продолжится в рамках нового национального проекта «Кадры». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства (документ пока не опубликован).

«Рассчитываем, что ежегодно при поддержке государства подготовку станут проходить и смогут трудоустроиться свыше 104 тысяч человек. И наши предприятия получат востребованные и компетентные кадры», – подчеркнул сегодня глава Правительства на совещании с вице-премьерами.

Право на бесплатное переобучение имеют люди с инвалидностью, мужчины и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие матери детей дошкольного возраста, отдельные категории молодых людей до 35 лет, ветераны специальной военной операции и члены их семей, а также ищущие работу, безработные или находящиеся под риском увольнения.

Ознакомиться с направлениями программы переообучения и подать заявку можно на портале «Работа России». После подачи заявки потребуется пройти профориентацию в центре занятости. Организацией бесплатного обучения занимаются Институт развития профессионального образования, РАНХиГС при Президенте РФ, Томский государственный университет и Всероссийский научно-исследовательский институт труда.

Ранее, до 2025 года, программа бесплатного переобучения и дополнительного профессионального образования граждан реализовывалась в рамках национального проекта «Демография».