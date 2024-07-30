Мишустин анонсировал появление кадровых центров в России

В России появятся кадровые центры для взаимодействия работодателей, образовательных учреждений и служб занятости. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Надо выстроить понятное и простое взаимодействие работодателей, образовательных учреждений, служб занятости», — назвал причину появления кадровых центров глава Кабмина на стратегической сессии по национальному проекту «Кадры».

По его словам, в стране должна четко действовать единая цифровая платформа «Работа в России», которая содержит актуальную информацию.

Мишустин призвал органы власти, регионы и бизнес вместе работать над реализацией мер, предусмотренных нацпроектом.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».