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Мишустин анонсировал появление кадровых центров в России
В России появятся кадровые центры для взаимодействия работодателей, образовательных учреждений и служб занятости. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
«Надо выстроить понятное и простое взаимодействие работодателей, образовательных учреждений, служб занятости», — назвал причину появления кадровых центров глава Кабмина на стратегической сессии по национальному проекту «Кадры».
По его словам, в стране должна четко действовать единая цифровая платформа «Работа в России», которая содержит актуальную информацию.
Мишустин призвал органы власти, регионы и бизнес вместе работать над реализацией мер, предусмотренных нацпроектом.
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