«Мистическое блюдо», связанное с Македонским и Китаем: как правильно есть узбекский плов

Откуда взялся узбекский плов, как правильно его поедать и как вести себя за столом в Узбекистане, рассказала «Татар-информу» экскурсовод музея плова в Ташкенте Анна Хромова. Эта публикация - вторая из серии заметок нашего журналиста, побывавшего в этой центральноазиатской стране в рамках культурного обмена.





Плов изобрел Александр Македонский?

Музей плова в Ташкенте представляет собой большой ресторан, где можно не только познакомиться с историей давно известного в России блюда, но и хорошенько распробовать его. Здесь установлены 12 казанов, в каждом из них ежедневно готовят по 7-8 килограммов отдельного вида плова.

Гипотезы возникновения этого блюда связывают его сразу с несколькими историческими личностями: Тамерланом, Юлием Цезарем, Авиценной. Но более других близка к правде история об Александре Македонском, рассказала корреспонденту информагентства экскурсовод музея Анна Хромова.

«Скорее всего, "основоположником" плова является Александр Македонский. При завоевании Персии его войско позаимствовало у персов некое блюдо, которое называлось "пилоф". Он состоял из риса, моркови и свинины», – сообщила она.

Среди воинов Александра Великого были и представители восточных народов, у которых было похожее блюдо «палов». Когда эти яства вошли в обиход, Македонский сказал: «Смешайте рис как символ плодородия, морковку как символ взращивания, мясо как символ пролитой крови ваших врагов и лук как символ чистоты. Таким образом у вас получится блюдо, которое понравится всем и воссоздаст силу».

Позднее, когда плов обрел свое нынешние название, а на земле Узбекистана был принят ислам, свинину заменили на другие виды мяса, не запрещенные религией.

«Плов – очень мистическое блюдо, потому что оно также связано с китайцами, которые привнесли культуру выращивания риса. Но на территорию современного Узбекистана он пришел с корейцами, которые мигрировали сюда во время войн», – продолжила экскурсовод.

Рецептов – более сотни

Плов стал национальным блюдом Узбекистана. Есть множество различных рецептов его приготовления, «официальными» считаются 12 – по числу регионов в стране.

«Существует более сотни рецептов приготовления плова. Официально признаны 12 рецептов, у каждой области свой. Все они уникальны, имеют собственные составляющие и не похожи друг на друга. Именно поэтому у нас в музее 12 казанов, в каждом – свой плов», – объяснила Хромова.

Блюдо стало универсальным, буквально «на все случаи жизни». В Узбекистане его подают на всех мероприятиях.

«Плов подают и на свадьбах, и на похоронах, и на рождение детей. Блюдо стало классикой Узбекистана, которая передается из поколения в поколение. Он никогда не надоедает и всегда будет в центре внимания», – подчеркнула собеседница агентства.

Как правильно есть плов?

Есть у поедания плова и свои правила. Сейчас в Узбекистане его едят вилкой, хотя изначально это делали только руками.

«Раньше плов брали рукой и клали в рот по рисинкам. Потом появились ложки, и начали есть ими», – рассказала экскурсовод.

12 рецептов объединяет салат, традиционно подаваемый со всеми видами плова. Существует два его вида: ачичук – из помидоров и лука, и шакароб, куда добавляют еще базилик и специи.

Анна Хромова рассказала и о том, как проходит традиционное застолье в Узбекистане. Гости располагаются на топчане и беседуют о родственниках, насущных делах и в целом о жизни.

Чай наливают по старшинству

Еще одна важная составляющая узбекского стола – чай. С ним тоже не все так просто.

«Сначала чай всегда наливается старшим. В восточной стране не уважать старших – не уважать себя. Поэтому сначала расставляются пиалки от старшего к младшему, в том же порядке наливается чай. Наливать его обязательно должна невестка», – подчеркнула Хромова.

Кроме того, пиала наполняется чаем только наполовину. Считается, что, налив гостю полную чашку, вы намекаете, что ему пора, то есть проявляете неуважение. Когда напиток в посуде заканчивается, нужно вовремя его добавлять.

Татарстанские журналисты и блогеры побывали в музее плова в Ташкенте в рамках культурного обмена. Эта поездка была организована Академией молодежной дипломатии при поддержке Фонда содействия стратегическому диалогу и партнерству и Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Фотографии: Арсений Каримов / «Татар-информ»