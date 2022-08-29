Миссия выполнима: нефтехимики рассказали юным футболистам о раздельном сборе отходов

Экологи «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) провели для воспитанников ДЮСШ ФК «Нефтехимик» экоурок. В игровой форме юные футболисты узнали, как человечество борется с проблемой мусора на протяжении истории и как можно спасти планету от экологической катастрофы.

За выполнение секретной миссии взялась команда «Нефтехимик-2010». Нефтехимики рассказали юным футболистам о важности рационального потребления и сортировки отходов. Они также поведали, что пластик — вовсе не мусор, а ценное вторсырье, из которого можно сделать новые полезные вещи.

Дети смогли проанализировать свои привычки и понять, что надо делать для правильного обращения.

— Во время урока мы рассказали о проблеме обращения с мусором на протяжении истории человечества. О том, как в настоящее время можно переработать отходы. В игровой форме показали, как нужно сортировать мусор, предложили логические задания, — рассказала Юлия Мухаметшина, ведущий инженер-руководитель группы управления экологической безопасности «Нижнекамскнефтехима».

Еще одно задание было посвящено теме «Вторая жизнь пластика». Дети называли примеры повседневных вещей из переработанных материалов, прекрасно справились с заданием и получили подарки.

— Было познавательно. Теперь я буду просить родителей, чтобы они меньше покупали в магазине ненужных вещей, буду поддерживать экологию. Надеюсь, что все будут соблюдать элементарные правила по сбору отходов, тогда наш мир станет чище, — сказал Ислам Гатин.

Это не единственная экологическая акция, проведенная «Нижнекамскнефтехимом» совместно с футбольным клубом. В июле впервые на стадионе «Нефтехимик» был организован раздельный сбор отходов. С этого времени на стадионе устанавливают специальные контейнеры. Каждый болельщик может сдать на переработку пластиковую бутылку, упаковку или алюминиевую банку.

Все собранные бутылки получат вторую жизнь на предприятии СИБУРа в Башкирии, где они станут частью новых ПЭТ-гранул, из которых вновь можно сделать экологичную упаковку для потребительских товаров. Вовлечение вторичного пластика в производство является приоритетным направлением в области устойчивого развития и экономики замкнутого цикла компании СИБУР.