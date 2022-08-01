Миссия НАТО пригрозила вмешаться в конфликт в случае угрозы безопасности Косово

Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово пригрозила вмешаться в случае «угрозы стабильности» в северной части непризнанной республики. На данный момент ситуация остается нестабильной, однако вызвавший волнения запрет на въезд в республику с сербскими документами отложили.

«Общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косово остается напряженной», – передает РИА Новости сообщение организации.

Накануне вечером ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как власти непризнанной республики заявили, что с 1 августа в регионе перестают действовать сербские документы, вместо которых на въезде будут выдавать временную справку. Полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы с севера Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали.

В нескольких городах севера республики вчера вечером звучали сирены, заявлялось о выстрелах в сторону полиции. Однако после призыва США власти Косово отложили запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший волнения, на месяц.

Сегодня утром Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил МИД России за поддержку при обострении ситуации в Косово и Метохии. Представители дипведомства, по его словам, «точно заметили то, что происходит, и реагировали очень и очень корректно».