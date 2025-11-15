Миссия Минниханова в КНР, парадоксы Когогина и перспективы MAX: акценты недели

Еженедельный обзор событий недели от «Татар-информа» переходит в формат видеоподкаста «Акценты недели». В первом выпуске – рабочая поездка Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Китай, презентация электромобиля «Атом» в Набережных Челнах и очередная технологическая новинка в ассортименте услуг национального мессенджера МАХ.





«Акценты недели» – новый формат

«Татар-информ» переводит еженедельный текстовый обзор событий Татарстана в формат видеоподкаста «Акценты недели». Отныне по субботам главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, политический обозреватель и блогер Альберт Бикбов и журналист Артур Халилуллов будут в режиме дискуссии расставлять акценты по важнейшим событиям из жизни республики за семь дней.

В первом выпуске проекта участники программы обсудили очередную рабочую поездку Раиса Татарстана Рустама Минниханова по провинциям Китая, технологическую новинку КАМАЗа и АО «КАМА» – электромобиль «Атом», а также перспективы нового национального мессенджера МАХ в Татарстане.

Раис Татарстана прибыл с рабочей поездкой в Китай Фото: rais.tatarstan.ru

Россия и Китай: роль Татарстана

Раис Татарстана прибыл с рабочей поездкой в китайский город Ханчжоу, в рамках которой встретился с вице-губернатором провинции Чжэцзяном Лу Шанем. Также лидер республики посетил штаб-квартиру компании LinGin, входящей в состав китайского промышленного холдинга Geely Holding Group, и побывал в Шэньчжэне на выставке высоких технологий.

Кроме того, Рустам Минниханов посетил город Хучжоу, где провел встречу с секретарем комитета Коммунистической партии Китая этого города Чэнем Хао. Минниханов пригласил его посетить нашу республику и принять участие в форуме «РОСТКИ».

Участники видеоподкаста «Акценты недели» объяснили, в чем состоит смысл регулярных поездок Раиса РТ в провинции КНР и какова роль Татарстана в стратегическом сотрудничестве Москвы и Пекина. А также в чем смысл активизации республики на индийском треке. Напомним, что в этом году в Казани впервые прошел бизнес-форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность».

Прототип отечественного электромобиля «Атом», которым можно управлять через приложение, выставили в визит‑центре КАМАЗа в Набережных Челнах Фото: предоставлено Яной Вальдю

КАМАЗ – наука и инновации или бизнес?

Прототип отечественного электромобиля «Атом», которым можно управлять через приложение, выставили в визит‑центре КАМАЗа в Набережных Челнах. Напомним, ранее, в конце октября Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с гендиректором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. Стороны обсуждали дела не только челнинского автогиганта – Когогин, как известно, возглавляет также центр компетенций «Автомобилестроение», отвечающий за разработку отечественного программного обеспечения для всей отрасли.

Таким образом, КАМАЗ уже закрепился в статусе одного из ведущих в России центров именно инженерно-научных разработок в области машиностроения. Недавно предприятие презентовало и первые беспилотные грузовики КАМАЗ.

Однако у татарстанского автогиганта есть проблемы в продажах и в массовом производстве. Так, недавно предприятие сокращало рабочую неделю до четырех дней. Как одно стыкуется с другим – обсуждали в «Акцентах недели» участники видеоподкаста.

Ленара Музафарова рекомендовала татарстанцам воспользоваться чат-ботом MAX, чтобы заранее записаться в офисы МФЦ Фото: prav.tatarstan.ru

Почему без мессенджера МАХ не обойтись

Жители Татарстана одними из первых в России могут записаться в МФЦ через MAX. Директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова рекомендовала татарстанцам воспользоваться чат-ботом в этом мессенджере, чтобы заранее записаться в офисы МФЦ.

Разработку и внедрение такого инструмента летом этого года поручило Правительство России. В результате МФЦ РТ создал чат-бот в MAX в числе первых 20 многофункциональных центров страны.

Напомним, что в целом Татарстан стал одной из первых экспериментальных площадок по внедрению МАХ. Сейчас многие уже скачали приложение, но реально ли они пользуются мессенджером? О причинах создания национального мессенджера, его перспективах и достоинствах в сравнении с зарубежными аналогами – в дискуссии наших экспертов в рамках «Акцентов недели».