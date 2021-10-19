«Миссис Россия International 2021» из Казани представит РФ на конкурсе в США

В Ростове-на-Дону завершился недельный марафон национального конкурса элегантности, красоты и успеха, который вот уже 11 лет проводит «Имидж-Элит». Участницы конкурса — замужние женщины, которые успешны и в семье, и в работе. Кроме того, они еще и помогают людям, занимаясь благотворительностью.

За шесть дней конкурсантки из Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов успели познакомиться друг с другом, рассказать о себе, своей семье и своих увлечениях. А также встретились с администрацией города, совершили экскурсию в станицу Старочеркасскую, угостили жюри национальными блюдами и показали национальные костюмы. Все дни за участницами наблюдало профессиональное жюри, включая и международное, которое смотрело все этапы конкурса в онлайн -трансляции. Ведь победительница должна представить Россию на конкурсе Mrs. International в США.

Участницами российского финала от Татарстана стали Екатерина Климушина — обладательница титула «Миссис Татарстан 2021», Альфия Давлетярова — «Миссис Фотомодель 2021» и Екатерина Калоджеро — «Миссис Благородство 2021».

Каждый день требовательное жюри выставляло баллы, поэтому итоговая оценка — это оценка за программы всех дней пребывания. А финальное шоу стало завершающей точкой в недельном марафоне.

Программа финального шоу состояла из нескольких выходов: «Видеовизитка» — рассказ о себе и о своем родном крае, «Презентация творческого номера», где каждая участница демонстрировала свои таланты, и «Выход в вечернем наряде».

Татарстанки достойно выступили в финале и в результате оказались обладательницами основных корон конкурса. «Миссис Россия International-2021 Приволжского ФО» стала Екатерина Калоджеро, «Гранд „Миссис Россия International — 2021“» — Альфия Давлетярова, победившая в номинации «За лучшую презентацию национального блюда», а «Миссис Россия International-2021» — Екатерина Климушина, взявшая верх и в номинации «Лучший национальный костюм».

Все участницы получили короны, титульные ленты, памятные сувениры с символикой конкурса и достойные подарки от партнеров. Екатерина Климушина же теперь будет представлять Россию на конкурсе Mrs. International в Соединенных Штатах.