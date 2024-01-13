«Мисс Зеленая — 2024»: названы победители конкурса на лучшую новогоднюю елку Татарстана

Республиканский фотоконкурс «Мисс Зеленая — 2024» стартовал 18 декабря, а голосование завершилось в полночь 11 января. Жители Татарстана прислали нам множество кадров новогодних елочек — тех, что украшают их дома, дворы, детские сады, рабочие кабинеты и городские площади. В итоге мы отобрали 10 самых необычных елочек, за которые можно было проголосовать на сайте «Татар-информа» и в нашем телеграм-канале.

Вязаные белоснежные игрушки подарили победу елочке из Шигаево

Победительницей конкурса «Татар-информа» стала елка из села Шигаево Сармановского района с вязаными игрушками. Она набрала 43,5% голосов. Фотографию своего праздничного дерева прислала Гузель Галиева.

Елочка украшена игрушками только ручной работы: белоснежные вязаные снежинки, колокольчики, домики. Видно, что создательница новогодних украшений потратила много времени и сил, чтобы подарить всей семье ощущение уюта и праздника.

«Уникальность нашей новогодней елки в том, что она украшена не купленными в супермаркетах игрушками, а связанными собственными руками ажурными, воздушными изделиями — это создает атмосферу уюта и тепла, добавляет оригинальности, индивидуальности в праздничное убранство и подчеркивает важность экологичности», — рассказала победительница «Татар-информу».

«Серебро» у экоелки из Буинска

Второе место на фотоконкурсе заняла экоелочка из Буинска с результатом 24,5%. Она украшала Зеленый уголок детского сада и радовала дошколят и их родителей. Необычная елка сделана из деревянных реек и украшена мишурой.

«Необычная экоелка будто парит в воздухе. Ее "веточки" выполнены из древесины, нитей и мишуры, так как одним из главных направлений работы коллектива взрослых и дошколят является экологическое воспитание подрастающего поколения, сохранение природы родного края и живых лесных красавиц», – рассказали нам авторы елочки из буинского детского сада «Светофорик».

На каждом ярусе вместо веточек — детские поделки. Получилось праздничное дерево, которое показывает детям, что необязательно рубить живую елочку ради праздника. Настроение можно создать своими руками!

Борьба за третье место развернулась под конец голосования

Бронза нашего фотоконкурса достается елке на потолке из Азнакаево, получившей 12,5% голосов. Инспектор отдела кадров АО «Азнакаевское ПТС» Гюзелия Шайхутдинова описала свою елочку так: «Уникальность моей „мисс“ в том, что она „стоит“ на потолке в моем кабинете!» За елку, установленную «вверх ногами», активно голосовали в последние два дня в телеграм-канале «Татар-информа». Это позволило ей обогнать главного конкурента — снежную «елку-ананас» из села Новое Шигалеево Пестречинского района.

Как у героев небезызвестного фильма есть традиция ходить 31 декабря в баню, так и Павел Кузнецов на каждый Новый год лепит снежные фигуры. В этом году он сделал елку в виде ананаса, а украшают снежное дерево еловая веточка вместо верхушки и шишки. На нашем фотоконкурсе эта елка заняла четвертое место с результатом 10,6%. Кстати, рядом с ней глава семейства Кузнецовых вылепил еще и Деда Мороза, который встречает хозяев и гостей дома. Как признается автор, в этом году со снегом не очень повезло. Сначала он полностью растаял, а потом двор сильно замело. Пришлось сначала откапывать территорию, а уже потом лепить фигуры.

Мы благодарим каждого, кто проголосовал за свой вариант «зеленой мисс» на сайте и в нашем телеграм-канале. Напомним, что авторам елочек, занявших первые три места, наше издание вручит памятные подарки.