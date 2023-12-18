«Мисс Зеленая-2024»: читатели «Татар-информа» выберут лучшую новогоднюю елку в Татарстане

Участвовать в конкурсе «Мисс Зеленая – 2024» могут все жители Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главная героиня Нового года, конечно же, елка. Именно она задает настроение всему, что окружает нас в эти волшебные дни, и дарит ощущение новогоднего счастья и чудес, которых мы все так ждем – и дети, и взрослые.

Участвовать в конкурсе «Мисс Зеленая – 2024» могут все жители Татарстана.

Для этого необходимо в срок до 25 декабря прислать фотографии вашей елки на электронную почту info@tatar-inform.ru или по адресу 420066 г. Казань, ул. Декабристов, 2. Также необходимо в текстовом формате кратко рассказать, чем именно уникальна именно ваша «мисс». Какая она: красивая, необычная, завораживающая, а может быть, это техно-елка или эко-елка?

Необходимо в текстовом формате рассказать, чем именно уникальна именно ваша «мисс». Какая она: красивая, необычная, завораживающая, а может быть, это техно-елка или эко-елка? Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ограничений нет, все зависит только от вашей фантазии. Новогоднее дерево может быть любым — искусственным или настоящим, украшенным в квартире или на улице.

Городские и районные администрации на общих основаниях так же могут принять участие в конкурсе. Победит сильнейший.

Редакция «Татар-информа» с помощью экспертов отберет лучшие елки и опубликует 30 декабря специальный материал с возможностью голосования. Таким образом, жители республики сами выберут абсолютного победителя.

Городские и районные администрации на общих основаниях так же могут принять участие в конкурсе Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Голосование продлится до 0:00 11 января 2024 года. Итоги конкурса «Татар-информ» подведет специальным материалом 13 января 2024 года.

Победителей ждут памятные призы. А также возможность дать эксклюзивное интервью «Татар-информу» об истории своего успеха. Не упустите свой шанс вписать свое имя в историю праздника Нового года.