Ведущий объяснил, почему «Мисс Татарстан 2022» сравнили с Comedy Club

В этом году этап вопросов-ответов на конкурсе «Мисс Татарстан 2022» представители СМИ сравнили с шоу Comedy Club. Заслуженный работник культуры РТ, актер, режиссер-постановщик, президент арт-резиденции Константина Хабенского «АртХаб» Михаил Волконадский отметил, что у конкурса вопросов и ответов, который называется «Давайте поговорим», нет четкого регламента, он основан на импровизации.

«Это внутренние ощущения меня как ведущего и режиссера. И внутренние ощущения того, что происходит с выбором конкурсанток. Так или иначе я нахожусь с девушками долгое время, на протяжении недели я смотрю на них, пытаюсь понять, кто есть кто, кому нужно дать побольше времени, чтобы раскрыться. Кто-то и сам за себя скажет. Кто-то, наоборот, чересчур начнет проявлять инициативу, что и произошло в этом году с одной из конкурсанток. Здесь это все интуитивно», — отметил спикер.

Михаил Волконадский согласился, что в этом году конкурс проходил чуть дольше по времени. «Однако это ощущение по-разному складывается у людей, которые любят и не любят этот формат. Где-то я чуть-чуть поддавливаю нарочито, чтобы где-то усмешнить и развлечь, потому как до этого и после этого ничего развлекательного кроме дефиле нет. Где-то это была вынужденная мера, на которую мы пошли. Но согласен: все должно быть в меру», — добавил он.

Для участниц стало неожиданным большое количество вопросов от членов жюри. «Основная часть длится 20-30 минут, а дальше девушки раскрываются в свободном формате. Здесь просто некоторых девчонок понесло, они попытались вытащить то, что не получилось на первом этапе», — пояснил Михаил Волконадский.