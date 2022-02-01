«Мисс Казань 2022» и «Мисс Татарстан 2022» рассказали о первых минутах после триумфа

Обладательница титула «Мисс Татарстан 2022» Анна Артамонова на пресс-конференции с журналистами поделилась, что некоторое время не могла поверить в свою победу.

«Организация праздника была на высоком уровне. Огромная благодарность всей команде, — сказала Анна. — Сейчас с каждым днем все больше приходит осознание в свою победу. Я все еще нахожусь под воздействием своих эмоций».

Обладательница титула «Мисс Казань 2022» Ралина Ахмадуллина после победы до сих пребывает в состоянии эйфории.

«После награждения я пребывала в состоянии эйфории очень долгое время. Когда мне надели корону, я увидела свою маму, которая сидела на балконе. Смотрю, а у нее текут слезы. Я понимаю, что я на сцене и не могу плакать. Если я заплачу, то не остановлюсь. Ко мне пришло осознание, что это наша с ней победа. И я благодарна каждому из своей группы поддержки — и особенно маме, которая меня поддерживала. Прошло уже четыре дня после победы, и я до сих пор посылаю всем лучики добра и готова улыбаться каждому. И эта энергия у меня только накапливается. Очень теплое чувство меня внутри», — рассказала Ралина Ахмадуллина.