Мишина Любовь Николаевна – председатель Правления Регионального Отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан, эксперт Общественной палаты Республики Татарстан.

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2021 году.

«Союз пенсионеров России» РТ создает условия для успешной адаптации пожилых людей к условиям современной жизни, обеспечивает правовую защиту пенсионеров и стремится повысить их уровень жизни.

Организация активно участвует в федеральных и республиканских конкурсах, проводимых в целях государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

С 2007 г. реализуется долгосрочный социально значимый проект «Негосударственное образовательное учреждение «Университет третьего возраста», в котором просветительские и образовательные услуги получили более 78 тысяч граждан старшего возраста, проживающих на территории Татарстана, в том числе 35 тысяч человек обучились компьютерной грамотности.

Под руководством Л.Н. Мишиной Региональное отделение стало лауреатом премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в 2015 году.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в связи с COVID-19, в 2020 г. при непосредственном участии Л.Н. Мишиной реализовывались 5 социально значимых проектов, в которых приняли участие более 26 тысяч граждан старшего возраста: «Университет третьего возраста», «Рецепты здоровья и долголетия», «Правовая и компьютерная грамотность – новые стратегии жизни татарстанцев старшего возраста», «Татарстан – территория заботы о старшем поколении», «Историко-культурное достояние – старшему поколению татарстанцев».

Официальный сайт организации: http://www.sprrt.ru