Мишина и Галлямов вернулись на международный лед спустя 4,5 года
Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые за 4,5 года выступили на международных соревнованиях.
Фигуристы представили короткую программу на турнире Trialeti Trophy в Батуми (Грузия) и набрали 73,48 балла.
В последний раз Мишина и Галлямов выходили на международный старт в феврале 2022 года на Олимпиаде в Пекине. Тогда за короткую программу они получили 82,76 балла и стали бронзовыми призерами парного турнира Игр.
Соревнования в Батуми проходят с 1 по 3 октября. Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе.